DHA

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB),Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li terörist de Nusaybin'deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi. Güvenlik güçlerinin, terör örgütlerine karşı operasyonlarının aralıksız devam edeceği bildirildi.