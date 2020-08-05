Dalaman Havalimanı'na turist taşıyan Samet Y, yönetimindeki 07 AFH 599 plakalı minibüs ile Mustafa Varan (57) idaresindeki 48 VG 797 plakalı otomobil, Dalaman Kapukargın Mahallesi kavşağında çarpıştı.

AA'nın haberine göre, çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Varan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada minibüsteki yolculardan 5’i çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ambulanslarla Dalaman Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan 4'ü ayakta tedavi edildi, bir kişinin ise tedavisi sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı