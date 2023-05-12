Zillet ittifakının miladı dolmuştur. Güçlendirilmiş parlamenter sistemden başka söyleyecekleri bir şey de kalmamıştır. Biz yürüdükçe sinecekler, teslim olmayacağız. Millet diyeceğiz vatan diyeceğiz. Bağımsızlığımıza asla gölge düşürmeyeceğiz. Devletimizin egemenlik haklarını gözü kara bir şekilde savunacağız. Daha güzel daha güvenli daha huzurlu bir Türkiye'ye el ele vererek ulaşacağız. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz, biz Cumhur İttifakı'yız, biz Türkiye'yiz.

"PKK Kılıçdaroğlu'na aleni destek oluyor. Küresel emperyalizm Kılıçdaroğlu'nun aklına ipotek koymuştur. Türk ve İslam husumetinin umudu Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı milli güvenlik sorunudur. Kılıçdaroğlu'nun geleceğe ışık tutan tek bir projesi yoktur.

"YA YURDUM DİYECEĞİZ YA DA YOKLUĞA MAHKUM OLACAĞIZ"

Soruyorum sizlere Türkiye'ye tuzak kuranlar 14 Mayıs'ta alt edilecektir. Bu milli ve demokratik mücadelede bizimle misiniz? Zalimlerin hainlerin yeminli Türkiye düşmanlarının hesabını soracak mısınız? Türkiye'de bulamadıklarını yabancı ülkelerde arayanlar çok iyi bilsinler ki doğru zaman doğru adam Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan'ın açık ara farkla seçilmesi milli ve tarihi bir sorumluluktur. Ya yurdum diyeceğiz ya da yokluğa mahkum olacağız. Mandacılara ya boyun eğeceğiz ya da lider ülke Türkiye'nin kapısını aralayacağız.

"HİÇ KİMSEYİ AYIRMAYACAĞIZ"

Diyorum ki aziz milletim sıra sende. Değerli dava arkadaşlarım Türkiye zillete düşmeyecektir. Türkiye'nin yükselişini sağlayacağız. İşsizlik ve yoksullukla mücadele edeceğiz. Çalışanların çalışma şartlarını iyileştireceğiz. Dış politikada siyasette ve ekonomide Türkiye'yi köşeye sıkıştırmayı amaçlayan faaliyetlerin önüne geçeceğiz. Terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Güçlünün değil haklının yanında olan adil bir düzen kuracağız. Kardeşliği pekiştirmek için her fedakarlığı yapacağız. Hiç kimseyi ayırmayacağız, hiç kimseyi dışlayamayacağız.