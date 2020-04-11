11 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Nüfus yoğunluğunun fazla olmasından dolayı, bulaşma hızının yüksek olduğu metropoller arasında İstanbul da yer alıyor. İşte tüm dünyanın dikkatle takip ettiği o veriler;
İstanbul: Türkiye'de en fazla vaka 15 milyon 52 bin nüfuslu İstanbul'da yer alıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan en son veriye göre kentte 12 bin 231 vaka yer alıyor. 3 Nisan'da açıklanan tabloya göre şehirde 210 kişi hayatını kaybetti.
Paris: 2 milyon 148 bin nüfuslu kentte nisan ayı başındaki verilere göre en az bin 656 vaka tespit edildi. 180 kişi de virüsten dolayı hayatını kaybetti.
New York: 8 milyon 623 bin nüfuslu kentte en az 87 bin 28 vaka görüldü. Ölü sayısı ise son olarak 5 bin 150 kişi olarak kayıtlara geçti.
Washington: 7 milyon 536 bin nüfuslu kentte vaka sayısı son olarak bin 523 olarak tespit edildi. Virüsten dolayı da en az 32 kişi hayatını kaybetti.
Londra: 8 milyon 982 bin nüfuslu kentte son olarak 12 bin 636 vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son verilere göre 129 kişi olarak kayıtlara geçti.
Milona: Kentin içerisinde olduğu 10 milyon nüfuslu Lombardiya bölgesinde şu ana kadar 56 bin 48 vaka görüldü. Ölü sayısı ise şu ana kadar 10 bin 238 olarak kayıtlara geçti.
Madrid: 6 milyon 642 bin nüfuslu Madrid bölgesinde şu ana kadar 44 bin 783 vaka tespit edildi. Bölgede ölenlerin sayısı da son olarak 5 bin 972 olarak kayıtlara geçti.
Berlin: 3 milyon 769 bin nüfuslu kentte şu ana kadar en az 4 bin 349 vaka tespit edildi. Ölü sayısı ise 42 olarak kayıtlara geçti.
Sao Paulo: 12 milyon 18 bin nüfuslu kentte şu ana kadar 8 bin 216 vaka tespit edildi. Ölü sayısı ise 540 olarak kayıtlara geçti.
Los Angeles: 4 milyon nüfuslu kentte şu ana kadar 8 bin 430 vaka tespit edildi. Ölü sayısı ise 241 olarak kayıtlara geçti.
Moskova: 11 milyon 92 bin nüfuslu kentte açıklanan rakamlara göre şu ana kadar 7 bin 822 vaka tespit edildi. Ölü sayısı da 50 olarak kayıtlara geçti.
Mumbai: Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti olan 13 milyon nüfuslu kentte şu ana kadar bin 276 vaka tespit edildi. Ölü sayısı ise 110 olarak kayıtlara geçti.
Tokyo: 9 milyon 273 bin nüfuslu kentte şu ana kadar bin 520 vaka tespit edildi. Ölü sayısı da 36 olarak kayıtlara geçti.
Meksika: 8 milyon 855 bin nüfuslu kentte son açıklanan verilere göre bin 40 vaka tespit edildi. Ölü sayısı ise 46 olarak kayıtlara geçti.
Cakarta: 8 milyon 490 bin nüfuslu kentte şu ana kadar bin 948 vaka tespit edildi. Ölü sayısı ise 159 olarak kayıtlara geçti.
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