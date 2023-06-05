Merve doğuştan engelliydi! Sandalyesini çaldılar! Görünmez kahraman!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Mehmet ve Medine Bülbül çifti, depremde evleri ağır hasar görünce, annesi ve babası ayrılınca kendileriyle birlikte yaşamaya başlayan, ´Hidrosefali´ hastalığı nedeniyle belden aşağısı tutmayan torunları Merve Hazal Bülbül ile birlikte konteyner kente yerleştirildi.

DHA'da yer alan habere göre ekmek fırınında çalışan Mehmet Bülbül, 31 Mayıs akşamı torununun tekerlekli sandalyesini kaldıkları konteynerin önüne bıraktı. Sabah tekerlekli sandalyenin olmadığını fark eden Bülbül, durumu konteyner kent yetkililerine ve polise bildirdi.

Küçük Merve´nin mağduriyetinin haber yapılmasının ardından Bülbül ailesi birçok kişiden destek telefonu aldı. İsmi öğrenilemeyen bir hayırsever ise, bu sabah Merve´nin yaşadığı konteynere gelerek kapının önüne tekerlekli sandalye bırakıp gitti.

Hayırseverin kim olduğunu görmeyen engelli Merve´ye annelik yapan anneanne Medine Bülbül, sabah kapılarının önünde yeni sandalye görünce şaşkınlık yaşadı. Torununun tekerlekli sandalyesinin çalınmasının ardından üzüntü yaşadıklarını ifade eden Medine Bülbül, tanımadığı bir kişinin konteyner önüne sandalye bıraktığını anlatarak, "Tekerlekli sandalyemiz konteynerimizin önünde duruyordu. Yağmur yağıyordu o gün. Dışarı çıkınca sandalyenin çalındığını gördük. Bu engelli çocuğun engelli arabasını nasıl çalarlar?

"KAPIYI ÇALDI VE GİTTİ"

Annesi yok bu çocuğun babası yok bu çocuğun öksüz yetim. Hepimiz çok üzüldük. Bu sabah bir hayırsever mağduriyetimizi duymuş ve kapımızın önüne yeni bir tekerlekli sandalye bırakıp gitmiş. Hayırseveri tanımıyorum. Sağ elin verdiğini sol el görmesin mantığıyla hayırsever tekerlekli sandalyeyi kapının önüne bırakmış. Kapıyı çaldı ve gitti. Kapıyı açtığımda kimseyi göremedim sadece tekerlekli sandalyeyi gördüm" dedi.

"ÖLÜRSEM KİMSESİZ KALIR TEDAVİ EDİLSİN"

Torunu Merve´nin anne ve babasının ayrı olduğunu ve kendisinin baktığını söyleyen Medine Bülbül, tek isteğinin Merve´nin tedavi edilmesi olduğunu ifade ederek, "Tek umudum bu çocuğun ayağa kalkabilmesi. Ben ölürsem bu çocuğa hiç kimse bakmaz.

"YÜRÜMESİ İÇİN AMELİYAT GEREKİYOR"

Çocuğun yürüyebilmesi için ameliyat ettirilmesi gerekiyor. Doktorlar ameliyat yaptırılırsa yüzde 70 oranında yürüyebileceğini söylediler. Bir hayırsever el uzatırsa çocuğumuz yürüyebilecek. Kocam çalışıyor ancak geçimimizi bile zor sağlıyoruz. Bir an önce tedavi yapılabilirse çocuğumuz yürüyebilecek" diye konuştu.

MERVE'NİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Merve Hazal Bülbül, bu sabah yeni tekerlekli sandalyeye kavuşması ile mutluluk yaşadı. Yüzü gülen Merve Hazal'ı ayrıca Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Nurdağı Kaymakamlığı ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri de kaldığı konteynerde ziyaret etti. Ekipler ailenin sıkıntılarını dinleyip destek sağlarken, polisler ise Merve´ye hediyeler verip oyunlar oynadı.