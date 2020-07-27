Asker Mustafa Dağlı’nın şehadet haberi Mersin’in Tarsus ilçesi Tepeköy Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaştı. Şehidin Tepeköy Mahallesi'nde bulunan baba ocağına acı haber, Garnizon Komutanı Şükrü Uzundağ, Jandarma Komutan Vekili Kadir Dölek, Tarsus Emniyet Müdür Ercan Erbil, Müftü Ali Can ve askeri yetkililer tarafından 112 Acil ekipleri ile birlikte verildi.
İHA'nın haberine göre, Dağlı'nın şehadet haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Mustafa Dağlı’nın 1 ay önce Manisa’ya askere gittiği öğrenildi.
Mustafa Dağlı
Şehit Dağlı’nın Tepeköy Mahallesi'ndeki baba ocağına Türk bayrağı asılırken, yakınları ve mahalle sakinleri eve akın etti.
Şehidin yarın toprağa verileceği öğrenildi.
BURSA'YA DA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Kazada şehit olan 21 yaşındaki Samet Çaldır'ın şehit olduğu haberi de, Bursa’nın Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde oturan ailesine verildi.
Samet Çaldır
Ailenin ikamet ettiği evin önüne taziye çadırı kurulurken, sokağa ve eve Türk bayrağı asıldı.
ŞEHİDİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Şehit Piyade Er Kerim Arslan'ın (21) acı haberi de, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.
Kerim Arslan
Anne Güler Arslan ile diğer yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Şehit Arslan'ın babası Osman Arslan'ın ise kaza haberini aldıktan sonra Mersin'e gittiği belirtildi. Türk bayrağı asılan şehit evine yakınları ve komşuları taziyeye gelmeye başladı.
Şehit Arslan'ın cenazesinin ailesinin isteği üzerine memleketleri Kırıkkale'de defnedilmesi bekleniyor.
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