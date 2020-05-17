Son dakika haberler... Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kargıcak Mahallesi Kayrak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine orman işletme müdürlüğü bünyesindeki çok sayıda personel ile 7 arazöz, üç su tankı ve bir helikopter bölgeye yönlendirildi.

AA'nın haberine göre, ekiplerin alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.