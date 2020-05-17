AA

Kargıcak Mahallesi Kayrak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine orman işletme müdürlüğü bünyesindeki çok sayıda personel ile 7 arazöz, üç su tankı ve bir helikopter bölgeye yönlendirildi.

AA'nın haberine göre, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Ekiplerin, çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.