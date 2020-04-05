Son dakika haberler... Mardin'de kavga eden gruba 15 bin 750 lira sosyal mesafe cezası!

İHA

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede bir sokakta kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, M.K., H.K., İ.K., M.C. ve M.Ş.C. isminde 5 şahsın kavga ettiğini gördü.

İHA'nın haberine göre, şahısların birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine polis ekipleri şahısları Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine teslim etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince sosyal mesafeye uymadıklarından şahısların her birine 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 15 bin 750 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.

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