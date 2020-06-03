İHA

Yangın, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın 3. katından dumanlar yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi.

İHA'nın haberine göre, durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Alev ve dumanla kaplanan evi söndürmek için uzun süre uğraş veren ekipler yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası evin içerisinde incelemelerde bulunan ekipler evde cep telefonu bulunca durumdan şüphelenerek diğer odaları da inceledi.

Evde yapılan incelemeler sonucunda maden ocağı emeklisi Hüseyin Durmaz'ın (46) cansız bedeniyle karşılaştı. Durmaz'ın korona virüs salgını sürecinde eşi ve çocuklarının Adana'ya ailesinin yanına gittiği ve şehirler arası yolculuk kısıtlaması nedeniyle Soma'ya dönemedikleri öğrenildi. Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.