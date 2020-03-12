Premier Lig ekiplerinden Manchester City, önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid karşılaşmasının ileriki bir tarihe ertelendiğini açıkladı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 26 Şubat'ta oynanan ilk maçı Manchester City 2-1 kazanmıştı.

Real Madrid Kulübü, basketbol takımında bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından futbol ve basketbol takımlarındaki tüm oyuncularını karantinaya aldığını duyurmuştu.