Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 16 Haziran’da yol uygulaması gerçekleştirildi.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, uygulama kapsamında otobüsle yolculuk yapan 2 şüpheliden 3 kilo 217 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.