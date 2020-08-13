AA

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan yangın, otluk ve ormanlık alanda yayıldı.

AA'nın haberine göre yangına, Malatya Büyükşehir Belediyesinden 400 personel ile 33 itfaiye görevlisi ve 2. Ordu Komutanlığına bağlı askeri personel müdahale etti.

Dağlık alandaki yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınırken, yangında 5 hektarlık orman alanı ile 100 dönümlük otluk alan zarar gördü.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması devam ediyor.