Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

DHA'nın haberine göre, kentteki bir adrese düzenlenen operasyonda 2 ton sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 100 litrelik bakır damıtma kazanı ile suç unsurları ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.