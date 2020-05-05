DHA

Antalya'da 'makas' atan otomobil önce seyir halindeki bir araca, sonra refüje, ardından elektrik direğine çarptı. Parçalanan ve motoru dışarı çıkan otomobilin sürücüsü İsmail Alınmış yaşamını yitirdi, yanındaki Uğur Doğan yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmail Alınmış yönetimindeki otomobil, iddiaya göre makas atarak ilerlerken, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, bu sırada kavşakta bulunan Mehmet K. yönetimindeki otomobile sol taraftan çarptı.

PARÇALANAN ARACIN MOTORU FIRLADI

Kazanın ardından savrulan Alınmış'ın kullandığı otomobil önce refüjdeki bariyerlere, ardından yaklaşık 40 metre ilerideki elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle parçalanan otomobilin motoru araçtan fırladı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

YARIM SAATLİK ÇALIŞMA İLE ÇIKARILDILAR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü İsmail Alınmış ile yanında bulunan Uğur Doğan'ı yarım saatlik çalışma sonunda sıkıştıkları yerden çıkardı. Araçtan yaralı halde çıkartılan Doğan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Ağır yaralı İsmail Alınmış ise kurtarılamadı.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN MAKAS İDDİASI

İsmail Alınmış'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, diğer aracın sürücüsü Mehmet K. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yol trafiğe yeniden açıldı. Görgü tanıklarının iddiasına göre Alınmış'ın otomobilinin çok hızlı olduğu ve yanındaki araçlara 'makas' atarak ilerlediği öne sürüldü.