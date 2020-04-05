AA

Kentte fırın işleten Hacı ve Halil Kasar kardeşler, koronavirüse karşı tedbir olarak madeni paraları önce yıkıyor, ardından su koyduğu tepsinin içerisinde 180 dereceye ulaşan fırında 20 dakika ısıtıyor.

AA'nın haberine göre paranın bu yöntemle dezenfekte olduğuna inandığını dile getiren Kasar, "Elimizden geldiğince iş yerini dezenfekte ediyoruz. Her gün müşterilerden aldığımız madeni paraları tepsinin içindeki suya bırakıyoruz ardından fırında ısıya bırakıyoruz. Kaynayan suyun içindeki bozuk paralar dezenfekte edildikten sonra müşterilerimize sunuyoruz. Bu yöntemle tepsideki madeni para buharla dezenfekte oluyor." ifadelerini kullandı.

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