HABERTURK.COM

Olay Konya’nın merkez Karatay ilçesindeki bir otoparkta meydana geldi edinilen bilgiye göre Konya’da kuyumculuk yapan Alifat Yeşilırmak, otoparkta aracına bindiği sırada kendisine yaklaşan zanlı para istedi. Bu sırada yolcu kapısını açan başka bir kişi ise içerisinde 550 bin lira olan çantayı alarak kaçtı. Yeşilırmak ve olayı gören çevredeki vatandaşlar hırsızların peşinden koşsa da iki zanlıyı yakalayamadı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine kısa sürede resmi ve sivil polis ekipleri geldi. Polis olayın yaşandığı bölgede geniş çaplı arama yaptı. Bu sırada bir apartmandan kadın kıyafetli birinin çıktığını ve hızla uzaklaşmaya çalıştığını gören polis kadını durdurdu. Kadın kıyafetleri giydiği tespit edilen 21 yaşındaki Burak K. gözaltına alınırken, apartmana giren polis olayı gerçekleştiren diğer zanlı olan Suriye uyruklu 24 yaşındaki Khaled Abo Tabıkh'ı da para dolu çanta ile apartman boşluğunda saklanırken yakaladı.

Zanlıların çaldıkları para ile kaçtıkları apartmanda bir süre gizlendikleri ardından binada yaşayan Afganistan uyruklu bir kadına bıçak çekerek evine girdikleri belirlendi. Zanlıların daha sonra da girdikleri evde kadın kıyafetleri giyerek kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. Yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü, para da sahibine teslim edildi.