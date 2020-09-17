Kent merkezindeki 30 Ağustos Mahallesi yakınlarında çamlık alandaki yangın ihbarı üzerine helikopterin yanı sıra Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle çok sayıda arazöz sevk edildi.

AA'nın haberine göre, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.