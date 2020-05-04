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Küçükçekmece'de yeni doğan bebeği boş arsaya böyle bırakmışlar!

İstanbul Küçükçekmece'de yeni doğan bebeği boş arsaya bıraktıkları iddia edilen baba Cüneyt A. ve arkadaşı Yusuf K. ile bebeğin annesi Cansel K. polis tarafından yakalandı. Bulunduktan sonra hastaneye götürülen bebeğin tedavisi devam ederken, üç şüpheli sevk edildikleri mahkemede serbest bırakıldı. Arkadaşı Yusuf K. ile bebeği taşıyan baba Cüneyt A.'nın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı

04.05.2020 - 14:04 | Güncelleme: ABONE OL
küçükçekmece
DHA

Küçükçekmece'de 22 Nisan'da boş bir arsaya bırakılan bebek, saat 20.30 sıralarında oradan geçmekte olan bir vatandaş tarafından bulundu.

DHA'nın haberine göre, vatandaşın ihbarı üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri bebeği alarak hastaneye bırakırken, bebeği bırakanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDILAR

Celildağ Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamera görüntülerinden bir kişinin kucağında bebek ile boş araziye yöneldiği ve bebeği bıraktıktan sonra, hızlı bir şeklide kaçtığı görüldü. Şahsın kaçtığı güzergâh üzerinde yer alan güvenlik kamera görüntülerinden ise şüpheli şahsın, elinde poşet olan başka bir şahısla Söğütlüçeşme Mahallesi Kömürcü Yolu Caddesi'nde buluştuğu, bir süre beraber yürüdükten sonra şahsın elindeki poşeti Huzur Caddesi'nde bulunan çöp konteynerına attığı tespit edildi.

HASTANE KAYITLARINDAN ORTAYA ÇIKTI

Polis, İstanbul genelindeki özel ve devlet hastanelerinde bebeğin terk edildiği tarih ve yakın tarihlerde dünyaya gelen erkek bebek bilgilerini temin etmesi üzerine Küçükçekmece'deki bir hastanede Cansel K.'nin (22) doğum yaptığı, ancak bebeğin nüfus kaydının yapılmadığı ortaya çıktı. Polis, anne Cansel K.'yi 2 Mayıs'ta Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Cansel K'nin bebeğin babasının Cüneyt A. (25) olduğunu söylemesi üzerine, Cüneyt A. da ertesi gün Kanarya Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Cüneyt A'ya yardım eden Yusuf K. (22) ise Florya Caddesi'ndeki evinde yakalandı. Üç şüpheli hakkında Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Muhafaza altına alınan bebeğin tedavisi ise devam ediyor.

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  • bennmzv2020-05-04 14:23:21nasil serbest ya. Resmen öldürmeye tesebbüs. herkes kanun önünde esit degilmiydi. yani birisi bir Bakani öldürmeye kalksa yine serbestmi kalicak? insan insan degilmi?
  • dodocuk34@gmail.com2020-05-04 14:21:42Soysuz kansız yaratıklar
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