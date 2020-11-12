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Türkiye'de son 24 saatte 148.482 Kovid-19 testi yapıldı. Yeni hasta sayısı 2841 olarak açıklandı. 88 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 2181 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 346.794'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim" ifadelerini kullandı.

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