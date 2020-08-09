Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Koronavirüs tedavisi gören AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekilimiz Sayın Muhammet Emin Akbaşoğlu bugün itibariyle yoğun bakımdan çıktı, servise alındı" denildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Meclis'te toplam 44 koronavirüs vakası tespit edildi, evde takip edilen 5, hastanede takip edilen 4 milletvekili var" ifadelerini kullanmıştı.

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