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Kaza, merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Selçuklu ilçesindeki bir evden aldığı hastayı hastaneye götürmek üzere yola çıkan 42 FDT 10 plakalı ambulans, kavşakta 42 BVH 76 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan ambulans devrildi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, ambulanstaki görevliler ve hastayı çıkarttı. Hem görevliler hem de hasta kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.