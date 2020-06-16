Olayda, ailesiyle gezmeye giden 8 yaşındaki Rana Yakışan, kayalık bölgede fotoğraf çektirirken dengesini kaybederek Gölsu Deresi'ne düştü.

AA'nın haberine göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Ekipler, dereden küçük kızın cansız bedenini çıkardı. Rana'nın cenazesi otopsi için Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.