Trabzon'un Değirmendere Mahallesi'nde buluşan Soner Taşkın, akrabası Ö.T. ve N.A. adlı üç arkadaş, özel araçla gezintiye çıktı. Bir süre sonra jandarmaya Soner Taşkın'ın tabancayla başından vurularak öldürüldüğü ve aracının ateşe verildiği yönünde iki ihbar geldi.
Enis Yıldırım'ın haberine göre, harekete geçen jandarma ekipleri, Soner Taşkın'ın cesedini yakılan araçta buldu. Kısa bir süre sonra ihbarı yapan Ö.T. ve N.A. gözaltına alındı.
Tutuklanan Ö.T.'nin de silahla atış yaparken görüntüleri de çıktı
BİRBİRİNİ SUÇLADILAR
Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorgulanan Ö.T. ve N.A., yaşananları anlattı ve birbirini suçladı. Ö.T. "Soner beni aradı borcum olan bin 500 TL parayı istedi. İftardan sonra vereceğimi söyledim. N. ile birlikte dükkanıma geldiler. N. esrar olduğunu bize güzellik yapacağını söyledi. Birlikte Yomra'ya gittik. Ben iftardan sonra reçeteyle satılan bir hap aldım. N., Soner'den esrar için 500 TL aldı. Bu sırada silah sesi duydum. N.'nin Soner'e silah sıktığını anladım. Silahı bana doğrulttu ve üç el sıktı. Silah ateş almadı, tutukluluk yaptı. Ben de Soner'in torpido gözündeki silahı aldım. Araçtan inip kaçmaya başladım. Jandarmaya gitmemem için tehdit etti. Kaçarken üç el ateş ettim. Geri dönüp baktığımda araçtan dumanlar yükseliyordu. 7-8 kilometre kaçtım. Derede elimi yüzümü yıkadım. Daha sonra jandarmaya ihbarda bulundum" dedi.
ORMANLIK ALANDAN GEÇİP BİR EVE SIĞINMIŞ
N.A. da "Birlikte gezerken Ö., kafasının çok iyi olduğunu belirterek, Soner'den su istedi. Soner ona su verdi. Bir süre sonra Soner, Ö.'ye ‘Benim işimi hallettin mi' diye söylendi. O da halledeceğini söyledi. Bir süre sonra Ö., Soner'e kenara çekmesini söyledi. Soner durdu. O sırada silah patladı. Ben araçtan inerek kaçmaya başladım. Ö., bekle diye arkamdan bağırdı. Ormanlık alandan kaçarak bir eve sığındım. Jandarmayı aradık. Ben kimseden para almadım" dedi.
İKİ ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ
Kimin ateş ettiğinin belirlenmesi için el svapları alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi savcı tarafından sorgulanan iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı. Öldürülen Soner Taşkın'ın 20 Kasım 2018 tarihinde Değirmendere'de araç içerisinde öldürülen Bekar Taşkın'ın kardeşi olduğu ve 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın tanıklarından olduğu ortaya çıktı.
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