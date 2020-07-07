İddiaya göre, Artuklu ilçesinde metruk bir binada 10 köpeğin zehirlenerek atıldığı bilgisini alan hayvansever Melek Akarmut, hemen bölgeye geldi.
İHA'nın haberine göre burada köpeklerin can çekiştiğini gören Akarmut, durumu Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastanesine bildirdi. Bu süre içinde köpeklerle ilgilenen Akarmut, 7 hayvanın öldüğünü belirledi. Gözyaşları içinde ekiplerin gelmesini bekleyen Akarmut, daha sonra karakola giderek olayı gerçekleştirenler hakkında şikayetçi oldu.
"BUNU YAPANLARI BULACAĞIZ"
Köpekleri yavruları gibi gördüğünü, hayvanların zehirlendiğini görünce çok üzüldüğünü belirten Melek Akarmut, "Biz dükkanımızdayken mahalledeki çocuklar, abla köpeklerin ölmüş deyince bizler koşarak buraya geldik. Anneleri de burada olan yavru köpeklerin aralarında bulunduğu köpekler zehirlenmişti.
Kamera kayıtlarına da bakacağız, inşallah bulacağız o kişileri. Cezaları neyse verilsin. Bu hayvanları çocuklarım gibi seviyordum. Her biri birbirinden tatlıydı. Her gün mamalarını ve suyunu veriyordum. Ne diye öldürüyorsunuz ki bunları, bunların da yaşamaya hakları var" dedi.
Melek Akarmut’un eşi Menderes Akarmut ise çevrede bulunan bir işletmenin kamerasına baktığını ancak saatin belli olmadığı için herhangi bir bilgiye ulaşamadığını söyledi. Menderes Akarmut, "Köpekleriniz öldü diye dün akşam çocuklar bize haber verdiler. Haberi duyar duymaz geldik buraya. Baktık ki burada yavru köpek ölüsü vardı, gördüğüme göre 7 köpek zehirlenerek ölmüştü. Hayvan hastanesini aradık, geldiler yaralı olan köpekleri aldılar. Kameralara da bakacağız ama saati belli değil bunun için bir şey diyemiyoruz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!