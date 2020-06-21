Kaza, Sakarya-Bilecik D-650 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Bilecik istikametine doğru gitmekte olan S.A. idaresindeki 06 BHC 522 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

İHA'nın haberine göre, kontrolden çıkan TIR beton bariyerleri devirerek karşı şeritten gelen İ.A. idaresindeki 07 HH 762 plakalı TIR'la çarpıştı. 5 kişinin yaralandığı kazada araçların da yola devrilmesiyle ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebiyle D-650 karayolunda trafik bir ulaşıma kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgede ulaşım tek şeritten sağlanmaya çalışırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.