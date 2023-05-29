Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Kocasını öldürdü! Mahkemede sustu! - Günün öne çıkan haberleri

Kocasını öldürdü! Mahkemede sustu!

Burdur'da çıkan tartışmada eşi 32 yaşındaki İsmail Işık'ı av tüfeğiyle öldüren 28 yaşındaki Ayşe Işık, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Ayşe Işık, jandarmada, savcılıkta ve mahkemede susma hakkını kullandı

Giriş: 29.05.2023 - 11:37 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Kocasını öldürdü! Mahkemede sustu! - Günün öne çıkan haberleri
Kocasını öldürdü! Mahkemede sustu!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Burdur merkeze bağlı Düğer köyünde oturan 10 yıllık evli, 3 çocuk sahibi Ayşe (28) ve İsmail Işık (32) çifti arasında dün sabah saatlerinde tartışma çıktı.

EŞİNE AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ

DHA'da yer alan habere göre henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında Ayşe Işık, evde bulunan 'çift kırma' diye tabir edilen av tüfeğiyle eşine ateş etti.

112'Yİ ARAYIP AMBULANS İSTEDİ

İsmail Işık vücuduna isabet eden saçmalarla yere yığıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ayşe Işık, eşini vurduğunu söyleyerek, ambulans istedi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İsmail Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Işık'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.

JANDARMAYA İFADE VERMEDİ

Ayşe Işık ise gözaltına alınarak Hacılar Jandarma Karakolu'na götürüldü. Jandarmada ifade vermeyen Ayşe Işık, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MAHKEMEDE DE KONUŞMADI

Ayşe Işık, savcılık sorgusunda ve tutuklanma istemiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğinde de susma hakkını kullandı. Ayşe Işık, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan, İsmail Işık'ın cenazesinin bugün öğle vakti Düğer köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Çiftin çocukları ise yakınlarına teslim edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Seçim kutlamasında kan aktı: 1 ölü
Seçim kutlamasında kan aktı: 1 ölü
Nevşehir'de ölümlü kaza
Nevşehir'de ölümlü kaza
İzmir'de cinayet
İzmir'de cinayet
NATO, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
NATO, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.