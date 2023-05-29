Kocasını öldürdü! Mahkemede sustu!

DHA'da yer alan habere göre henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında Ayşe Işık, evde bulunan 'çift kırma' diye tabir edilen av tüfeğiyle eşine ateş etti.

Adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İsmail Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Işık'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Ayşe Işık, savcılık sorgusunda ve tutuklanma istemiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğinde de susma hakkını kullandı. Ayşe Işık, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.