Kocasını öldürdü! Mahkemede sustu!

Burdur merkeze bağlı Düğer köyünde oturan 10 yıllık evli, 3 çocuk sahibi Ayşe (28) ve İsmail Işık (32) çifti arasında dün sabah saatlerinde tartışma çıktı.
EŞİNE AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ
DHA'da yer alan habere göre henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında Ayşe Işık, evde bulunan 'çift kırma' diye tabir edilen av tüfeğiyle eşine ateş etti.
112'Yİ ARAYIP AMBULANS İSTEDİ
İsmail Işık vücuduna isabet eden saçmalarla yere yığıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ayşe Işık, eşini vurduğunu söyleyerek, ambulans istedi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İsmail Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Işık'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.
JANDARMAYA İFADE VERMEDİ
Ayşe Işık ise gözaltına alınarak Hacılar Jandarma Karakolu'na götürüldü. Jandarmada ifade vermeyen Ayşe Işık, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
MAHKEMEDE DE KONUŞMADI
Ayşe Işık, savcılık sorgusunda ve tutuklanma istemiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğinde de susma hakkını kullandı. Ayşe Işık, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Öte yandan, İsmail Işık'ın cenazesinin bugün öğle vakti Düğer köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Çiftin çocukları ise yakınlarına teslim edildi.