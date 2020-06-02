Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı bir binada henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İHA'nın haberine göre, alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, yangın 2 binaya daha sıçradı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINABİLDİ
Ekipler yangının başka binaya sıçramasını önleyerek, alevlere müdahale etti. Alevleri gören vatandaşlar ise ellerindeki cep telefonları ile yangını görüntülemek için adeta bir birileriyle yarıştı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, 3 binada büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Yangının sebebinin belirlenmesi için ekipler inceleme başlattı.
KIZININ KÜLE DÖNEN EVİNİ YANGINDAN KURTARDIĞI TAVUKLA İZLEDİ
Öte yandan, yanan 2 katlı evin bahçesinde bulunan 1 tavuğu kurtaran yaşlı bir kadın, yanan evin kızının olduğunu söyleyerek alevlere müdahale etmek istedi. Ekipler tarafından kadın evden uzaklaştırdı. Yaşlı kadın kucağında tuttuğu tavukla, kızının yanan evini gözyaşları arasında izledi.
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