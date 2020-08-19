Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, koronavirüs vakası nedeniyle Osmangazi Mahallesi, Aşıroğlu Caddesi´ndeki 3 binayı, Abdi İpekçi Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi´ndeki 1 binayı ve Fevzi Çakmak Mahallesi Yenice Sokak'taki 1 binayı karantinaya aldı.

DHA'nın haberine göre, her 5 binada toplam 10 kişide koronavirüs vakası görüldüğü belirtilirken, karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacak.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!