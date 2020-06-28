AA

İzmit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, içerisi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından balçık ve çöple doldurulan ruhsatlı ve iskanlı iş yeri temizlendi.

AA'da yer alan habere göre, binanın kırılan giderini kanalizasyona bağlamak için kolonları delerek plastik boru geçiren müteahhide ise geçen hafta mühür tutanağı ve encümen para cezası verildi.

Binanın bodrum katında müteahhit firma tarafından yapılan çalışmalar sonucu hasar oluştuğundan tedirgin olan bina sakinlerinin talebi üzerine söz konusu bina İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi.

İnceleme sonrası tehlike oluşturduğu tespit edilen çalışma, 15 Haziran'da İzmit Belediyesi tarafından tutanak altına alınarak durdurulurken, İzmit Belediyesi Encümen kararıyla ilgili firmaya idari para cezası verildi.

Binanın tehlike arz etmediğine dair inşaat firmasından uzman mühendislik raporu talep eden İzmit Belediyesi, ilgili rapor firma tarafından ibraz edilmediği için binayı tahliye ederek mühürledi.

Belediye yetkilileri, binada her gün yapılan denetimler sonucunda beton üzerinde izinsiz yapıldığı tespit edilen işlemlerin, mühürlemenin asıl gerekçesi olduğunu bildirdi.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, müteahhit firmanın sunacağı teknik rapor doğrultusunda binayla ilgili durumunun değerlendirilerek kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.