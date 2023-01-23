Kız çocuğuna istismar! 54 yıla kadar hapis istemi!

DHA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde olay, 16 Eylül 2022'de Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Gökot (27), otomobiliyle ortaokul öğrencisi H.Y.'nin (10) yanında durdu.

KENDİSİNİ ÖĞRETMEN OLARAK TANITTI

DHA'da yer alan habere göre Gökot, kız öğrenciye kendisini 'öğretmen' olarak tanıtıp, okula götürebileceğini söyledi. H.Y., Gökot'a inanıp, otomobile bindi. Bir süre sonra Mustafa Gökot, mahalle dışına çıkıp, H.Y.'ye cinsel istismarda bulundu.

OLAYI ÖĞRETMENLERİNE ANLATTI

Okula giden H.Y.´nin yaşadıklarını anlattığı öğretmenler, durumu jandarmaya bildirdi. Harekete geçen ekipler, Mustafa Gökot'u yakalayıp, gözaltına aldı.

"MÜZİK ÖĞRETMENİ TÜMAY' DEDİ"

Mustafa Gökot, suçlamaları reddedip, kızı tanımadığını söyledi. Gökot'u teşhis eden H.Y. ise kendisini müzik öğretmeni Tümay olarak tanıttığını söyledi.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN DA TESPİT EDİLDİ

Kız öğrenci ayrıca, şüphelinin kendisini bir büfeye götürdüğünü belitti. Büfeye de giden ekipler, güvenlik kameralarını incelediğinde; Gökot'un olayın olduğu saatlerde büfeye geldiğini tespit etti. Mustafa Gökot tutuklanırken, H.Y.'nin kıyafetlerinden alınan örnekler adli tıpa gönderildi.

KIZIN ÜSTÜNDE DNA'SI ÇIKTI

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürerken, adli tıptan da rapor geldi. Raporda, küçük kızın iç çamaşırından alınan örneklerin, Mustafa Gökot'un DNA'sı ile uyuştuğu belirtildi. Pazarcık'ta ağır ceza mahkemesi olmadığı için Gökot hakkında fezleke düzenlenip, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

54 YIL 9 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ

Dosyayı inceleyen savcı, Mustafa Gökot hakkında '12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 24 yıldan 54 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianame Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş