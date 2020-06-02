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Trabzon Valiliği, Vakfıkebir İlçe Müftülüğü’nün Eski Cami'de düzenlediği Kadir Gecesi programı için soruşturma başlatmıştı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle kapalı olan camilerin 29 Mayıs’ta açılacağını ifade etmesine rağmen Vakfıkebir'de Kadir Gecesi bir camide program düzenlenmiş ve programa maskesiz 20’den fazla kişinin katıldığı ortaya çıkmıştı.

Trabzon Valiliği'nin başlattığı soruşturma sürerken, müftünün görev yerinin değiştirilmesine karar verildi.

7 yıldır Trabzon'da görev yapan Vakfıkebir Müftüsü Hüseyin Köksal Samsun'un Atakum İlçesine tayin edilirken yerine Bartın'ın Kurucaşile İlçesi Müftüsü Recep Şahan atandı.

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