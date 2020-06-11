İHA

Olay 23 Mayıs tarihinde Manavgat ilçesindeki trafik kazasıyla başladı. Antalya'da sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde Antalya-Alanya D-400 karayolu Manavgat Otogar kavşağında Samet B.'nin kullandığı 07 ACF 471 plakalı otomobille, Fırat Salih Sanağ’ın kullandığı 07 VU 259 plakalı otomobil ışık ihlali nedeniyle çarpıştı.

İHA'nın haberine göre, kazanın ardından sokağa çıkma yasağını hatırlatan polise, Alanya’da bir gazetede foto muhabiri olarak çalıştığını, görevli olduğunu söyleyen Fırat Salih Sanağ, gazetecilerin çekim yaptığını görünce görevde olmadığını ekmek almaya gittiğini iddia etti.

Polis merkezinde ifadesi alınan Fırat Salih Sanağ, kendisinin yeşil ışıkta geçtiğini, karşı tarafın kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etti. Polisin elindeki görevli basın mensupları listesinde adı bulunmayan Fırat Salih’e sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira idari yaptırım uygulandı.

POLİSİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

23 Mayısta kazaya karışan ve kendisini Fırat Salih Sanağ olarak tanıtan şahıs, dün Manavgat Şelale Polis Merkezi’ne gelerek kazayla ilgili ifade değiştirmek istediğini söyledi. Sanağ’ın kimlik olarak olay günü trafik polislerine gösterdiği basın tanıtım kartını gösterirken, tanıtım kartındaki fotoğraf ile şahsın aynı kişi olmadığı görevli polis memurlarının gözünden kaçmadı.

Sanağ, ilk ifadesinde yeşilde geçtiğini söylediğini ama kendisinin kırmızıda geçtiğini söyleyerek ifadesinde değişiklik yapılmasını istedi.

İfade değişikliğinin ardından polislerin şüphesi üzerine parmak izi alınan şahsın Fırat Salih Sanağ değil, kardeşi Murat Sanağ olduğu belirlendi.

Hakkında, ‘Kasten öldürme’ suçundan toplam 8 yıl 9 ay, ‘Yaralama’ suçundan 3 yıl 4 ay, ‘Basit yaralama’ suçundan 6 ay olmak üzere toplam üzere 12 yıl 7 ay ve ‘6136 SKM’ suçundan 500 TL olmak kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve İskenderun İlamat Masası’nca arandığı bundan dolayı da abisi adına Alanya’da bir internet sitesi adına düzenlenmiş basın tanıtım kartını kullandığı belirlendi.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Murat Sanağ, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Murat Sanağ, korona virüs salgını kuralları gereğince Manavgat Devlet Hastanesi’nde yaptırılan Covid-19 testinin sonucunun kesinleşmesinin ardından cezaevine götürüldü.