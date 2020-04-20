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Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinde işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeden ödemelerin gerçekleşeceğini anımsatan Bakan Selçuk, başvuruları elektronik ortamdan almaya devam ettiklerini bildirdi.
Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği’nde sektörel ve çalışan sayısı dağılımını ilk kez açıkladı
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kısa Çalışma Ödeneği’nde sektörel kısıt yoktur, her sektörden firmamız başvurabilir” ifadelerini kullanan Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğinin sektörel ve çalışan sayısına göre dağılımını ilk kez paylaştı. Bakan Selçuk, şu değerlendirmeleri yaptı:
“KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE EN ÇOK BAŞVURU YAPAN SEKTÖR YÜZDE 40 İLE İMALAT"
“Kısa Çalışma Ödeneğine en çok başvuru yapan sektör; yüzde 40 ile imalat. İkinci en çok başvuru yapan sektörün; yüzde 15 ile toptan ve perakende ticaret, üçüncünün; yüzde 12 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, dördüncünün; yüzde 6 ile eğitim sektörü olduğunu görüyoruz.”
“KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE EN ÇOK, YÜZDE 51.3 İLE 3'TEN AZ ÇALIŞANI OLAN FİRMALARIMIZ BAŞVURDU"
Firmalarımızın çalışan sayısına göre dağılımına baktığımızda da, en çok başvuru aldığımız firmalarımızdan ilkini; yüzde 51.3 ile 3’ten az çalışanı olan, ikincisini; yüzde 28.3 ile 4-9 çalışanı olan, üçüncüsünü; yüzde 10.8 ile 10-19 çalışanı olan, dördüncüsünü de yüzde 6.4 ile 20-49 arası çalışanı olan firmalarımız oluşturmakta. Böylece görüyoruz ki 50’den az çalışanı olan firmalarımız toplam başvuru yapan firmalarımızın %90’ından fazlasını oluşturuyor.”
— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) April 20, 2020
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