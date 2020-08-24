İHA

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında düğün, kına, nişan, nikah, sünnet ve mevlit gibi toplu organizasyonlara yasaklar ve kısıtlamalar getirildi.

İHA'nın haberine göre Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha kurulu tarafından birtakım kararlar alındı.

Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Düğünlerle ilgili olarak daha önce 07.07.2020 tarih ve 2020/45-30.07.2020 ve 2020/54 13.08.2020 tarih ve 2020/59 sayılı İl Hıfzıssıhha Kararları ile birtakım kısıtlamalar getirilmiştir. İlgili kararlara ek olarak toplum sağlığının korunması, maske kullanım süresinin artırılarak kişiler arası temasın azaltılması amacıyla ilimiz merkezinde, ilçelerde ve köylerde sokakta yapılan düğün, kına, nişan, nikah, sünnet düğünü, mevlit gibi toplu organizasyonlarda 28.08.2020 tarihi itibarıyla yiyecek ve içecek ikramı yasaklanmıştır.

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi" ifadesi kullanıldı.

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