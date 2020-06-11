İHA

Koçcağız ile Kozlubağ köylerinde karantina kararı alınmasından sonra jandarma köye giriş çıkışları kapattı. Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval başkanlığında olağanüstü toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurulu da, son iki gün içerisinde Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların sayısının fazla olması nedeniyle kararın alındığını belitti.

İHA'nın haberine göre kaymakamlık, "Her iki köyümüzde de giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmış olup karantina sürecinde köylerimizdeki vatandaşların her türlü talep ve ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerince karşılanacağı" açıklamasında bulundu.

Koçcağız köyünde 80, Kozlubağ köyünde ise 169 kişinin yaşadığı öğrenildi. Jandarma iki köye giriş çıkışı kapatırken, ekipler köy içerisinde ve arazi yollarında devriye geziyor.

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