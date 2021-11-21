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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"2011’den bu güne kadar, Şahıs tarafından bana açılan dava sayısı 44’tür. Bu davalardan 21 tanesi nihai olarak sonuçlanmıştır. Diğer davaları devam etmektedir. Nihai sonuçlanan 21 davanın, 18 tanesi benim lehime, 3 dava da aleyhime sonuçlanmıştır. Aleyhime sonuçlanan 3 davadan 2 tanesi AİHM’ye gitmiştir ve lehime sonuçlanmıştır. Şahıs Türk hukukunu tarumar ettiği için, dünyaya daha çok rezil olmamak adına, kalan davaları geriye çekmektedir. Kendisine çağrımdır, sen kimsin de kimi affediyorsun! O davaları geri çekme, sonuna kadar götür. Her şeyiniz yalan, her şeyiniz algı…"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftaki AK Parti grup toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun "Helalleşme ile ilgili çıkışını eleştirirken "Kılıçdaroğlu'nun eline tutuşturulan senaryodaki rolünü oynamadan öte bir işlevi olmadığını bilmesek diyeceğiz ki 'olabilir, insan değişebilir.' Geçmişteki yanlışlarını görüp helalleşmek suretiyle önünde yeni bir sayfa açmaya herkesin hakkı vardır. Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim ama sen bunların hiçbirinin kadrini, kıymetini bilmedin, anlamadın. Sen de anlayacak yüz de yok" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vazgeçtiği davalar, 15 Temmuz darbe girişimine kadar olan süreçteki 17 davayı kapsıyordu. Bu davalardan da toplam 4 milyon 460 bin TL tazminat talep ediliyordu.