Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

İstanbul 37’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gonca Batmaz SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz yargılanan Mustafa Caymaz ile Cemal İbrahim Demirhisar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAA VERDİ

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Gonca Batmaz’ın örgüt yapılanması içerisinde bulunduğunu iddia ederek, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

2 SANIĞINDA CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Savcı mütalaasının devamında ise sanıklar Cemal İbrahim Demirhisar’ın “Silahlı terör örgütüne üye olmak”, Mustafa Caymaz’ın ise “Silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti sanıkların son savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.