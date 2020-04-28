1 Mayıs 1977 yılında Kazancı Yokuşu'nda hayatını kaybedenler, bir grup tarafından sosyal mesafeye uyularak anıldı. Polis, sosyal mesafe kuralları nedeniyle grubun yarısını bariyerlerin içine alırken yarısını bariyerlerin dışında bıraktı.

DHA'nın haberine göre, yapılan basın açıklamasının ardından anma sona erdi. Anmanın ardından Kazancı Yokuşu'ndaki anıta çelenk ve karanfil bırakıldı.

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