Kaza, kent merkezinde bulunan tren üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. idaresindeki 23 KB 066 plakalı hafif ticari otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan M.F. idaresindeki 21 AAJ 800 plakalı otomobille çarpıştı.

İHA'nın haberine göre, çarpışmanın etkisiyle 23 plakalı otomobil üst geçitteki bariyerlere çarparak aşağı düşerek ters döndü. Kazada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.