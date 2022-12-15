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Kaza değilmiş! Çekiçli vahşet!

Artvin’in Şavşat ilçesinde köy muhtarının öldürülerek kaza süsü verilen olayla ilgili detaylar netleşmeye başladı. Cinayeti işleyen komşusunun borç para meselesi yüzünden tartıştığı muhtarın kafasını çekiçle defalarca vurarak öldürdüğü, sonra kaza süsü vermeye çalıştığı ve ardından da pişman olunca intihar etmek istediği ortaya çıktı

Giriş: 15.12.2022 - 07:49 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Kaza değilmiş! Çekiçli vahşet! - Artvin haberleri
Kaza değilmiş! Çekiçli vahşet!
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İHA

Artvin’in Şavşat ilçesinde 12 Aralık Pazartesi günü yaşanan olayda, kaza ihbarı alan Jandarma ekipleri Tepeköy köyüne gitti.

KAYIP OLAN MUHTAR ARANMAYA BAŞLANDI

İHA'da yer alan habere göre araç içinde kimsenin olmadığını gören ekipler, kan izlerini görünce inceleme başlattı. Aracın, Tepeköy muhtarı Murat Altun’a ait olduğu belirleyen ekipler, kayıp olan muhtarı aramaya başladı.

MUHTARIN GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİLER TESPİT EDİLDİ

Şavşat Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda, aracın kaza sonrası duruşu ve içinde bulunan kan damlalarının akış yönünün kazaya göre ters yönde olmasından şüphelenen cumhuriyet savcısı kayıp muhtarın son görüştüğü kişilerin ifadesine başvurdu.

SORGUDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Telefon kayıtlarından son olarak komşusu Y.A ile görüştüğünü belirleyen ekipler Y.A.’nın ifadesine başvurdu. Y.A. sorgusunda suçunu itiraf etti.

ÇEKİÇLE DEFALARCA BAŞINA VURMUŞ

Alkolü olduklarını, borç para yüzünden evinin önünde çekiçle muhtarın kafasına vurduğunu belirten Y.A, daha sonra muhtar Murat Altun'u aracıyla ormanlık alana götürdüğünü, bu sırada araç içinde yeniden hareket ettiğini ve tekrardan çekiçle defalarca kafasına vurarak öldürdüğünü söyledi.

CANSIZ BEDENİ ORMANLIK ALANA BIRAKMIŞ

Sonrasında ise cesedi köy çıkışında ormanlık alana bıraktığını, aracı ise 1 kilometre uzaklıkta yoldan aşağı atarak kaza süsü vermek istediğini belirtti.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Zanlı Y.A.'nın evinde bulunan av tüfeğiyle intihar etmek istediği ortaya çıkarken, Jandarma ekiplerinin müdahalesi engellenen Y.A adliyeye sevk edildi.

MUHTAR TOPRAĞA VERİLDİ

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, köy muhtarı Murat Altun dün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Tepeköy Mezarlığında toprağa verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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