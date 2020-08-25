İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü HTŞ'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Develi ilçesinde tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.

DHA'nın haberine göre, baskınlarda, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.