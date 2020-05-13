İHA

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Sivas karayolunda meydana gelen kazada D.D.'nin (36) kullandığı 38 YV 972 plakalı Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı kamyon, 38 ABE 507 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

İHA'nın haberine göre kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kamyon içerisinde sıkışan sürücü D.D. ile yanında bulunan A.A. (40) ekiplerin çalışması sonrasında kurtarılarak ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

A.A.'nın kolunun koptuğu, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin, kaza yerindeki incelemelerinin ardından araçlar bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.