Kentte Osmanlı Mahallesi'nde yapılan sağlık taraması sonucu 7 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmasının ardından sağlık ekipleri tarafından bölgede filyasyon çalışması başlatıldı.

AA'nın haberine göre, test sonucu pozitif çıkanlar, Kayseri Şehir Hastanesinde gözetim altına alındı. Mahalledeki vakanın yakınlarına ve komşularına ait aynı sokaktaki 6 apartmanda ise karantina uygulaması başlatıldı.

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