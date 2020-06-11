DHA

Kentte bulunan Doğru Apartmanı'nda oturan baba ile oğlu, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

DHA'nın haberine göre, covid-19 testleri pozitif çıkan baba ile oğlu, hastanede tedaviye alındı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından 32 daireli apartman, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Bunun üzerine polis, bina girişine şerit çekerek, giriş ve çıkışları kapattı. Sağlık ekipleri de binada yaşayanlardan Covid-19 testi için numune aldı.

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