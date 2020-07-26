Viranşehir'de taksi şoförlüğü yapan Hasan Öden'den dünden beri haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine çalışma başlatan ekipler, öğle saatlerinde Şırnak Mahallesi'ndeki metruk bir evde Öden'in tabancayla öldürülmüş cansız bedenini buldu.

Öden’in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hasan Öden'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.