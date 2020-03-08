DHA

Isparta Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi 17 yaşındaki İclal U., salı günü ortadan kayboldu. Isparta Zafer Mahallesi'nde yaşayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

İFADESİ ALINIP AİLESİNE VERİLDİ

DHA'da yer alan habere göre baba Dindar U., kızını her yerde aramaya başladı. Emniyet ekipleri ise yaptığı çalışmalar sonucunda İclal U.'yu dün gece buldu. Emniyette ifadesi alınan İclal U., daha sonra ailesine teslim edildi.