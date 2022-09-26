Kavga cinayetle bitti! Kalbinden bıçakladı!

İHA

İstanbul'da olay, geçtiğimiz cuma saat 01.30 sıralarında Fatih Sümbül Efendi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Temiz ile kimliği belirsiz bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

KALBİNE BIÇAĞI SAPLADI

İHA'da yer alan habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan kişi, Kenan Temiz’in kalbine bıçak sapladı. Kenan Temiz yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kenan Temiz olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüphelinin ise kısa sürede gözaltına aldığı öğrenildi.

"KALBİNE SAPLANAN BIÇAĞI KENDİSİ ÇIKARMIŞ"

Mahallede bakkalı olan Hüseyin Akyüz, “Gece saat 01.00 - 02.00 arasında bir bıçaklanma olayı olmuş. Bıçaklanan arkadaş duyduğumuza göre vefat etmiş. Ölen bu mahallenin çocuğu, öldüreni tanımıyorum. Duyduğum kadarıyla 100 metre ilerden vefat ettiği yere bıçaklandığı yere tartışarak gelmişler, ellerinde bıçaklar varmış. Bu kadarını duydum. En sonunda kalbinden bıçaklamış. Sonra da bıçaklandığı yere yığılmış 15 dakika sonra ambulans gelmiş. Yaralıyı alıp götürmüşler. Kalbine saplanan bıçağı vefat eden çocuk kendisi çıkarmış. Çıkarır çıkarmaz da çok fazla kan akmış. Hemen yere yığılmış” dedi.