Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorgulanan Ö.T. ve N.A., ifadelerinde birbirini suçladı. Ö.T. sorguda, Soner Taşkın’ın N.A. tarafından öldürüldüğünü ileri sürerek, kaçtıktan sonra dere kenarında elini yüzünü yıkadığını söyledi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, N.A. ise cinayeti Ö.T.'nin işlediğini öne sürdü, olay yerinden kaçtıktan sonra bir eve sığındığını ve evden jandarmayı aradığını anlattı.

DELİLLER TOPLANDI ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

İki cinayet şüphelisini ellerinden alınan swap örneklerinin yanı sıra olay yerinde ele geçirilen deliller de Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’nda incelemeye alındı. Silahı kimin ateşlediğinin belirlenmesi için deliller üzerinde araştırma yapılacak. Özellikle eldeki barut izinin katili ele vereceği öne sürüldü.

Uzmanlar, Ö.T.’nin elini yıkadığını, N.A.’nın ise elinden alınan swap örneklerinin önemli olduğunu belirtti. N.A.’nın elindeki örneklerin cinayeti aydınlatacağını ve katili ele vereceği belirtiliyor.