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Katil arkadaşı çıktı! İşte cinayetin nedeni!

Adana'da hurma bahçesinde çalıların arasında boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan 35 yaşındaki Emrah Baysal'ın, cinayet şüphelisi 23 yaşındaki Hazar Çevik yakalandı. Tutuklanan Çevik ifadesinde, "Arabasının arka koltukları çalınmış. Etrafına benim çaldığımı söylüyormuş. 'Benim arabam mı var, koltukları çalayım?' dedim. Bana küfür edince sonra boğazına sarılıp bıçakladım" dedi

Giriş: 17.05.2023 - 10:50 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Katil arkadaşı çıktı! İşte cinayetin nedeni! - Adana haberleri
Katil arkadaşı çıktı! İşte cinayetin nedeni!
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DHA

Adana'da olay, 15 Mayıs'ta saat 09.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki hurma bahçesinde meydana geldi. Bölgede yürüyüşe çıkan kişi, çalıların arasında hareketsiz yatan kişiyi görünce polise ihbarda bulundu.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

DHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri boğazı kesilerek öldürülen cansız bedenin, beyaz eşya tamircisi Emrah Baysal'a ait olduğunu belirledi. Baysal'ın cenazesi otopsinin ardından Havutlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra Baysal'ın son olarak Hazar Çevik ile görüldüğünü belirledi. Çevik'in olay günü ilk olarak arkadaşı Sercan Ö. (39) ile görüştüğü, ardından Baysal'ı cep telefonuyla arayarak Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir bahçeye çağırdığı, daha sonra şüphelilerin Baysal'ın geldiği hafif ticari araca bindiği, cinayetin de bu araçta işlendiği saptandı.

ÖLDÜRÜP BAŞKA BAHÇEYE TAŞIMIŞLAR

Yasan arbede sırasında aracın vites kolunun da kırıldığı, şüphelilerin cesedi hemen yan taraftaki bahçeye atıp üzerini de ağaç dallarıyla örttüğü tespit edildi.

"BENİM ARABAM MI VAR, KOLTUKLARI ÇALAYIM?"

Katil şüphelisi Hazar Çevik, polis tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Sorguya alınan Çevik suçunu itiraf etti. Çevik ifadesinde, "Arabasının arka koltukları çalınmış. Etrafına benim çaldığımı söylüyormuş. Bunu sormak için yanıma çağırdım. Arabasına bindim. 'Benim arabam mı var, koltukları çalayım? Benim çaldığımı kim söyledi?' dedim.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Konuşması için zorladım. Bana küfretti. Biraz düşündüm ve sonra boğazına sarılıp bıçakladım" dedi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Çevik tutuklanırken kayıp olan diğer şüpheli Sercan Ö. aranıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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